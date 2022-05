Gp di Spagna, Vince Verstappen, doppietta Red Bull. Si rompe il motore di Leclerc quand'era in testa

Max Verstappen ha vinto il Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito del Montmelò. Una gara segnata dal ritiro di Charles Leclerc, dominante con la Ferrari fin dal primo giro, per un problema tecnico. Sul podio sono saliti il messicano Sergio Perez, per una doppietta della Red Bull, e il britannico George Russell, con la Mercedes. Quarto posto per Carlos Sainz con la Ferrari.