Covi vittoria in solitaria. Hindley strappa la rosa a Carapaz e ipoteca il Giro

Alessandro Covi ha vinto per distacco la 20/a tappa, l’ultima in linea, del 105/o Giro d’Italia di ciclismo, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno), lunga 168 chilometri. Jai Hindley, con un attacco nel finale della 20/a tappa, in prossimità del Passo Fedaia (Belluno), ha sfilato la maglia rosa di dosso all’ecuadoriano Richard Carapaz, ipotecando la vittoria del 105/o Giro d’Italia di ciclismo. Domani il gran finale a Verona, con la 21/a frazione, una cronometro individuale lunga 17,4 chilometri. Carapaz si è presentato sul traguardo della Marmolada-Passo Fedaia con un ritardo di 1'28" da Jai Hindley. Prima della partenza della tappa odierna, la 20/a, l'ecuadoriano aveva un vantaggio di 3" sull' australiano neo-maglia rosa, che adesso lo sovrasta di 1'25». A Hindley, per conquistare il suo primo Giro d’Italia, domani a Verona basterà gestire il vantaggio nella prova contro il tempo che chiuderà la corsa 2022.

Queste le classifiche del Giro d’Italia 2022 dopo la ventesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Belluno-Marmolada, di 168 chilometri: MAGLIA ROSA (classifica a tempo)

1. Jai Hindley AUS (Bora-Hansgrohe) 86h07'19"

2. Richard Carapaz ECU (Ineos Grenadiers) a 1'25"

3. Mikel Landa Meana ESP (Bahrain Victorious) a 01'51"

4. Vincenzo Nibali ITA a 07'57"

5. Pello Bilbao Lopez De Armentia ESP a 08'55"

6. Jan Hirt CZE a 09'07"

7. Emanuel Buchmann GER a 11'18"

8. Domenico Pozzovivo ITA a 16'04"

9. Juan Pedro Lopez Perez ESP a 17'29" 10. Hugh John Carty GBR a 17'56"