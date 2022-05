Il parma clima vince 5 a 1 contro il Collecchio

Il Parma Clima ha ripreso il feeling con la vittoria sconfiggendo questa sera il Collecchio con il risultato di 5 a 1. Mattatore di serata il lanciatore dominicano Emailin Montilla che ha collezionato tredici eliminazioni al piatto in cinque riprese lasciando ai padroni di casa soltanto tre battute valide, tutte interne. Buona prestazione anche dell’attacco che ha raccolto nove valide contro il positivo Jean Carlos Ruiz. Migliori mazze della serata Gonzalez (2 su 3) e Joseph (2 su 4).

La cronaca

Il Collecchio ha presentato una batteria formata da Ruiz e Sorrentino con l'esordio di Gamberini in prima base. Il campo interno è stato completato da Monzon (3B), Benetti (2B) e Alfieri (INT). La linea degli esterni è stata composta da Daddi, Mantovani e Pasotto con Lori designato.

Il Parma Clima ha replicato con Montilla sul monte di lancio e Mineo nel catcher box. Il rientro di capitan Sebastiano Poma ha portato all'inserimento di Koutsoyanopulos all'esterno sinistro e a quello di Gonzalez in campo destro. La difesa della terza base è stata affidata a Battioni con Joseph interbase, Talevi in seconda e Sambucci in prima. Astorri battitore designato e cleanup hitter.

Il Parma Clima è passato subito in vantaggio. Koutsoyanopulos ha beneficiato di un errore di tiro di Benetti, Joseph ha battuto in scelta difesa ed è arrivato in terza sfruttando un doppio di Gonzalez che ha spedito la palla oltre la recinzione di rimbalzo. A portare a casa i primi due punti del match ci ha pensato Cesare Astorri con un preciso singolo a sinistra.

Dall’altra parte il mancino Montilla è partito con decisione ed ha chiuso le prime tre riprese con nove strikeout consecutivi mettendo in mostra una palla veloce alquanto insidiosa e controllata.

Al quarto inning i suoi compagni hanno allargato il vantaggio fino al 5 a 0. Mineo ha ricevuto una base per ball, Talevi lo ha spinto in terza con un singolo a destra e il Collecchio gli ha permesso di arrivare a casa base per il 3 a 0 con un errore. Una successiva volata di sacrificio di Poma ha permesso di segnare anche a Talevi (arrivato in terza sull’errore). L’attacco dei campioni d’Europa non si è esaurito: Battioni, Koutsoyanopulos e Joseph si sono esibiti in tre singoli back-to-back che hanno allargato il divario fino a cinque punti.

Per mettere in base il primo corridore della serata il Collecchio si è affidato ad un bunt a sorpresa di Mantovani che ha poi rubato la seconda, è avanzato in terza sfruttando un tiro non preciso di Mineo ed ha completato il giro delle basi grazie ad un singolo interno di Benetti.

L’eccellente partita di Montilla (vincente, un punto non guadagnato, tre valide interne, tredici strikeout) si è conclusa dopo cinque riprese e un terzo. Per la chiusura del match è stato chiamato al lavoro Carlos Contreras che ha ottenuto con sicurezza le ultime cinque eliminazioni del match.