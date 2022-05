Marquez sarà di nuovo operato, stop dopo il Gp d'Italia

"Mi opererò ancora una volta la prossima settimana. Non so quanto tempo sarà necessario per rientrare, ma so che questo è il momento giusto per operarmi". In una conferenza stampa indetta al Mugello dopo le qualifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGP, Marc Marquez ha annunciato di aver preso insieme al team Honda e ai medici la decisione di sottoporsi a una nuova operazione chirurgica al braccio. "Da quando mi sono infortunato tutto è stato più complicato, ci sono state le infezioni e dopo un lungo periodo quando sono tornato in sella mi sono sentito sempre molto limitato. Ho fatto di tutto e seguito le indicazioni dei medici, ma ho ancora dolore, non riesco a guidare come vorrei. La mia performance non è cattiva, ma non è quella che vorrei". Una decisione sofferta ma considerata inevitabile dal pilota spagnolo: "Già a ottobre pensavamo di intervenire al braccio, ma l’osso non era ancora a posto. Ho deciso allora di continuare a fare quello che potevo, non ho visto però dei miglioramenti e dopo Jerez abbiamo pensato alla possibilità di sottopormi a una nuova operazione. Avrei fatto di tutto per evitare questa operazione, ma è l’unica maniera per avere un recupero totale".

Il direttore del reparto corse di Honda, Albert Puig, ha aggiunto: "Diciotto mesi fa Marc è stato operato all’omero destro e da quel momento c'è stato un processo molto lungo di riabilitazione. Abbiamo fatto dei progressi importanti, purtroppo la sua situazione sulla moto non è quella che lui vorrebbe. Dopo aver analizzato la situazione con i medici, abbiamo avuto la notizia di una nuova operazione, ora le ossa sono pronte e si può procedere con l’intervento. Abbiamo preso questa decisione, Marc si fermerà dopo il Mugello, prenderà una pausa e andrà in America per operarsi".