Serie B: il Monza piega il Pisa ai supplementari e va in serie A per la prima volta

Incredibile finale di ritorno ieri sera a Pisa per i play-off di serie C- Il Monza doveva difendere il 2-1 dell'andata ma dopo 8' era già sotto di due reti, siglate da Torregrossa e Hermannsson. I brianzoli hanno stretto i denti e con Machin prima dell'intervallo hanno accorciato le distanze. Nella ripress è arrivato anche il pareggio con il subentrato Gytkjaer, solito a queste imprese.

I toscani però quando parevano spacciato hanno trovato con Mastinu il gol del 3-2 che ha portato la sfida ai supplementari. gara tesa, nervosa, con qualche errore tecnico di troppo ma tanta intensità. Nel primo tempo supplementare ecco però arrivare il gol di testa di Marrone su sviluppi di corner e poi la banderilla di Gytkjaer, bravo a sfruttare un passaggio sbagliato di Birindelli. Il Pisa mastica amaro mentre il Monza di Berlusconi e Galliani, entrambi in tribuna all'Arena Garibaldi, sale in serie A per la prima volta.