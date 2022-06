Azzurri travolti da un'Argentina nettamente superiore: 3-0

Azzurri senza scampo nella "Finalissima" contro l'Argentina. L'Albiceleste ha infatti vinto nettamente, molto più nettamente di quanto non dica il risultato di 3-0 maturato grazie ai gol segnati da Lautaro Martinez e Di Maria nel primo tempo e Dybala nel secondo. Nella ripresa solo diverse strepitose parate di Donnarumma hanno impedito all'Argentina di andare ulteriormente in gol ma Dybala ci ha messo lo zampino in pieno recupero siglando il 3-0.