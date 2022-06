Edoardo Molinari quinto nel Porsche Open vinto da Samooja

In Germania, con una grande rimonta nell’ultimo round che lo ha visto risalire ventuno posizioni, Kalle Samooja ha vinto il Porsche European Open. Primo titolo in carriera sul DP World Tour per il finlandese che, con un quarto giro bogey free (con otto birdie) chiuso in 64 (-8), su un totale di 282 (72 72 74 64, -6) ha firmato l’impresa ad Amburgo. Dove ha preceduto in classifica l’olandese Will Besseling, secondo con 284 (-4) davanti al francese Victor Perez (leader al termine del «moving day», dove ha realizzato pure una «hole in one") e all’inglese Richard Mansell, entrambi terzi con 285 (-3).



Nella prima gara da vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, Edoardo Molinari ha ottenuto il suo miglior risultato del 2022, classificandosi quinto con 286 (74 72 70 70, -2) al fianco di altri quattro concorrenti e al termine di una gara giocata in crescendo. Per il torinese, protagonista nelle ultime 18 buche di tre birdie (con un bogey), si tratta della terza Top dell’ultimo mese dopo quelle arrivate rispettivamente al Catalunya Championship (sesto) e al Soudal Open (nono). Miglior azzurro della competizione, sul tracciato del Green Eagle Golf Courses (par 72) ha fatto decisamente meglio del romano Andrea Pavan (che era quarto al termine del primo giro), solo 64/o con 298 (69 76 74 79, +10).



Grazie a questa affermazione Samooja, 34enne di Turku, s'è guadagnato anche un posto per giocare lo US Open, terzo Major maschile del 2022 in programma dal 16 al 19 giugno a Brookline (Massachussetts). «E' stato sicuramente il miglior round della mia vita e ora sono al settimo cielo», la gioia di Samooja, nuovo campione del Porsche European Open che con quell'ultimo parziale show ha stabilito anche il nuovo record del percorso in un singolo giro.