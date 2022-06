Giulia Gabana ha rilevato la maggioranza: è la nuova presidentessa del Modena volley

Cambiano vertici e proprietà di Modena Volley, uno dei club storici della pallavolo maschile italiano. La giovane imprenditrice Giulia Gabana assumerà il ruolo di presidente dopo aver rilevato la maggioranza della società - aveva già il 10% - da Catia Pedrini che lascia dopo quasi dieci anni.

Entra nel club emiliano, come socio di minoranza, l'imprenditore modenese Michele Storci che sarà vice presidente. Confermato nel ruolo di direttore generale Andrea Sartoretti e resterà come allenatore, con tutto il suo staff, Andrea Giani.

"È stato un periodo molto complicato, intenso e difficile per tutti, soprattutto per Catia - le parole di Giulia Gabana in riferimento a Catia Pedrini - D’altra parte il passaggio di proprietà di una società sportiva di prestigio come Modena Volley non è cosa da poco e vi assicuro non è mai stato affrontato con leggerezza. Quello che adesso è Modena Volley è gran parte merito di Catia, che ha lavorato in questi dieci anni dando il massimo, a volte anche molto di più, con amore, passione e con grandi sforzi economici, senza mai tirarsi indietro. Senza di lei oggi non saremmo qui ed è importante la riconoscenza non solo mia, ma da parte di tutta la città, soprattutto in anni difficili come quelli che abbiamo appena passato. È mia intenzione dare continuità al grande lavoro svolto fin qui e fare in modo che il patrimonio tecnico e umano costruito e consolidato negli anni non vada disperso"