Berrettini non si ferma: è in semifinale al Queen's

Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali del "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna.

Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica della manifestazione, ha superato agilmente, nei quarti di finale, lo statunitense Tommy Paul, numero 35 del mondo, col punteggio di 6-4 6-2.

Domani, in semifinale, l’azzurro sfiderà l’olandese Botic Van De Zandschulp, che oggi ha avuto la meglio sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-2 6-4.