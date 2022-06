Basket, Milano batte Bologna in gara sei e si aggiudica lo scudetto

L’Olimpia Milano chiude i conti in gara-6 e si laurea campione d’Italia per la ventinovesima volta nella sua storia. Al Forum, i meneghini ottengono la vittoria decisiva sulla Virtus Bologna con il punteggio di 81-64, vendicando l’esito della serie tricolore della passata stagione e tornando al trionfo in campionato dopo quattro anni.

La squadra di Messina mette subito le cose in chiaro, con la tripla di Datome e i liberi di Bentil vola sul 18-7. Tante le palle perse dalle Vu nere, Milano è implacabile in contropiede e i due punti sulla sirena di Grant valgono il 29-16 al termine del primo quarto. Gli ospiti salgono di intensità in difesa nel secondo parziale, la tripla di Alibegovic e il 2+1 di Hackett valgono il -5 (39-34).

Datome allora finalizza un contropiede e segna due liberi, restituendo ossigeno all’Olimpia sul 43-36 all’intervallo lungo. Al rientro sul parquet, la Virtus non trova ritmo al tiro e Milano torna ad allungare con Hines e la tripla di Datome, ma soprattutto quella di Rodriguez da lontanissimo (53-36).

Bologna si sblocca nel terzo quarto solamente dopo 5'40" con i due liberi di Sampson, cui segue Teodosic dai 6.75 ma prima degli ultimi 10' di gara i padroni di casa possono contare su 15 punti di vantaggio (61-46). Milano dilaga con Hines, Rodriguez e Melli per il +25 (71-46), la scossa per gli uomini di Scariolo non arriva neppure da uno spento Niccolò Mannion (autore comunque di 10 punti).

Nuovamente, Bologna deve aspettare quasi metà del quarto per sbloccare il punteggio e lo fa con Hackett a cronometro fermo. Ma il finale di gara-6 è poco più che una passerella per Melli e compagni verso la conquista del tricolore: Datome ritocca il proprio tabellino (top scorer con 23 punti), in doppia cifra come Shields (15) e Rodriguez (12), l’Olimpia e il Forum possono finalmente festeggiare.