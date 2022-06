Canada, pole di Verstappen davanti ad Alonso. Terzo Sainz. Leclerc parte in ultima fila

Qualifiche spettacolari sul bagnato a Montreal: a centrare la pole è il leader del mondiale Max Verstappen su Red Bull, al suo fianco uno straordinario Fernando Alonso che ha portato la sua Alpine in prima fila. Delusione in casa Ferrari: Carlos Sainz è terzo, Charles Leclerc partità in ultima fila perché la Ferrari è stata costretta a cambiare la power unit del monegasco. Quarto in griglia Lewis Hamilton (Mercedes) che stavolta finisce davanti al giovane compagno Russell che ha provato nel finale a montare le slick, ma il rischio non ha pagato (è ottavo). Lontano dai primi anche Sergio Perez con l'altra Red Bull: in Q2 è finito contro le barriere. Il via del Gp domenica sera alle 20 italiane (diretta su Sky).

