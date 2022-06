Germania: la Ducati di Bagnaia in pole, secondo Quartararo

Francesco Bagnaia conquista la pole position in MotoGp al Gran Premio di Germania. Nelle qualifiche sul circuito del Sanchsenring, il pilota della Ducati si conferma il più veloce, ottenendo il miglior tempo in 1'19"931. "Pecco" ha preceduto di 76 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo e di 99 la Pramac di Johann Zarco. Seconda fila per Aleix Espargaro (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati) e Jack Miller (Ducati), mentre Luca Marini apre la terza fila con il settimo crono in qualifica. Fuori già nel Q1, da cui sono passati Di Giannantonio e Bezzecchi, la Ducati di Enea Bastianini che scatterà diciassettesimo domani in gara.