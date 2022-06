Torneo Queen's: Matteo Berrettini in finale per il secondo anno di fila

Matteo Berrettini si è qualificato, per il secondo anno di fila, per la finale del "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, ha superato in semifinale, l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un’ora e 31 minuti di match ritardato e interrotto nel finale causa pioggia.

Domani (domenica), in finale, l’azzurro sfiderà il vincente della seconda semifinale fra il croato Marin Cilic, settima forza del seeding, ed il serbo Filip Krajinovic. Per Berrettini sarà il decimo atto conclusivo della carriera in un torneo del circuito Atp. Finora ha vinto sei tornei: tre di questi sull'erba, ovvero il Queen's dello scorso anno e due volte il torneo di Stoccarda (la scorsa settimana e nel 2019). Fra le tre finali perse, infine, quella "storica" sui prati di Wimbledon del 2021.