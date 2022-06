Berrettini si conferma campione al Queen's. L'atleta commosso: "Troppe emozioni"

Per il secondo anno di fila, Matteo Berrettini ha conquistato il titolo nei "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si è disputato sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto in finale il serbo Filip Krajinovic, n.48 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-4, dopo un’ora e 34 minuti di gioco.

L'atleta commosso: "Troppe emozioni"

«Troppe emozioni adesso, l’ultima cosa che mi sarei aspettato era tornare a vincere al Queen's. Non voglio piangere, ma gran parte di questo lavoro è merito del mio team lo dedico a loro». Così Matteo Berrettini, commosso mentre stringe la grande coppa del torneo londinese che ha conquistato per la seconda volta di fila. «Dopo la lunga assenza ho ripreso a giocare a Stoccarda e non mi sentivo al meglio, però ho vinto. Sono italiano, ci lamentiamo sempre... ma ora non mi lamento più - ha proseguito il n.1 azzurro -. Poi non avrei mai creduto di ripetermi anche qui, in questo grande torneo».