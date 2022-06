Mondiali di nuoto: Martinenghi medaglia d'oro nei 100 rana

L’azzurro Nicolò Martinenghi ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest.

Martinenghi ha segnato un tempo di 58''26, che lo ha portato davanti all’olandese Arno Kamminga (58''62) e all’americano Nic Fink (58''65). Questa è la prima medaglia dell’Italia in questi Mondiali di Budapest.

«E' molto strano, sono molto contento da un lato e meno dall’altro, mi aspettavo di più sul tempo. E' un’emozione allucinante, la prima medaglia d’oro a un Mondiale in vasca lunga». Dopo essere diventato campione del mondo nei 100 rana Nicolò Martinenghi grida tutta la sua gioia ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. «Oggi la testa ha dato tanto e pure il fisico - aggiunge l’azzurro ai microfoni della Rai - La testa fa tanto, fa tutto. Tutto quello che circonda la piscina è quello che importa e io in questi anni ho imparato tanto. Una bella responsabilità vincere la prima medaglia e spero di dare il via a una sfilza di vittorie».