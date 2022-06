Berrettini sogna Wimbledon: "Posso farcela"

Passata l’ebrezza della vittoria, dopo aver conquistato per la seconda volta consecutiva al torneo del Queen's, Matteo Berrettini può cominciare a concentrarsi sul prossimo impegno, Wimbledon. Da oggi il n.1 azzurro comincia la settimana di preparazione per lo Slam inglese con cui lo scorso anno aveva dimostrato al mondo del tennis il suo valore, fino a centrare la finale, persa contro Novak Djokovic. Il sogno, stavolta, è vincere, per ribadire di poter diventare il miglior tennista italiano di sempre.

«So che posso farcela, non posso nascondermi dietro a un dito», commenta Matteo dopo il trionfo londinese. Il suo tennis sui prati è impeccabile: ha vinto venti degli ultimi 21 match su erba e complessivamente 33 partite su 39 giocate. Ma nonostante la doppietta di vittorie conquistata al rientro dopo l'operazione, prima a Stoccarda e poi al Queen's, Berrettini sa che per arrivare fino in fondo a Wimbledon dovrà fare ancora di più. «Favorito? Non lo so - ammette il n.11 del ranking Atp -, ci sono sempre Djokovic e Rafa Nadal, che ha vinto già due Slam quest’anno e nessuno si aspettava vincesse in Australia. Sento di non essere ancora il favorito, ma l’obiettivo è fare un torneo importante, spero possano essere due settimane intense». Conquistare due titoli consecutivi è un bel biglietto da visita per Berrettini, a maggior ragione, se questi risultati sono arrivati dopo 84 giorni di assenza dal campo. Ma, proprio grazie a questo lungo periodo di stop, il tennista romano ha avuto modo di prendere del tempo per se stesso, pensando a come migliorare il suo gioco.

«Mi sono infortunato spesso sin da bambino - racconta -. Da quei momenti ho sempre imparato qualcosa, ho iniziato a sviluppare altre parti del mio gioco. In quest’ultimo caso ho usato più spesso la mano sinistra, per esempio». Non solo. Secondo la saggezza popolare, ci rendiamo conto di quello che abbiamo, solo quando lo perdiamo. E’ ciò che è successo allo stesso Berrettini perchè «con questo infortunio «mi sono accorto di quanto mi piaccia fare ciò che faccio, ne sento davvero molto la mancanza quando sono fermo». E’ vero che «a volte fai le cose per abitudine, non perchè le apprezzi veramente - ha sottolineato Berrettini-, ma quando mi hanno tolto il tennis e i tornei mi sono detto che avrei 'spaccato tuttò u na volta tornato in campo». Finora c'è riuscito in pieno, acquistando nuova fiducia e consapevolezza per tentare un’impresa mai riuscita a nessun italiano nel tempio del tennis.