Mondiali. Bronzo della 4x1500 al fotofinish con Paltrinieri

Bronzo per l’Italia nella staffetta mista 4x1,5 km dei Mondiali in Ungheria. Ginevra Taddeucci, Giulia Gabbrielleschi, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri conquistano la medaglia di bronzo nella staffetta del fondo, che per la prima volta è stata nuotata sulla distanza dei 6 chilometri per un più adeguato 1500x4 al posto di un 1250x4 che non consentiva paragoni e riferimenti con la piscina.

Il Nettuno delle acque, sabato straordinario protagonista di un 1500 esaltato dal record europeo per il terzo oro mondiale sulla distanza (2015 e 2017; nel 2019 oro negli 800), tocca insieme all’ungherese Kristof Rasovszky che viene premiato dal fotofinish. Oro alla Germania 1h04'40"5 con Lea Boy, Oliver Klemet, Leonie Beck, Florian Wellbrock e argento all’Ungheria 1h04'43"0 con Reka Rohacs, Anna Olasz, David Betlehem, Kristof Rasovszky.