Wimbledon, Sinner batte Wawrinka in 4 set, Fognini ko

Missione compiuta per Jannik Sinner, che vola al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione scattato oggi sui campi in erba londinesi. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del seeding, supera Stan Wawrinka per 7-5 4-6 6-3 6-2 dopo due ore e 40 minuti di gioco. Prossimo ostacolo uno fra Altmaier e Ymer.

Tallon Griekspoor si conferma invece la bestia nera di Fabio Fognini. L’olandese che lo aveva già battuto piuttosto seccamente a gennaio al primo turno degli Australian Open sul cemento di Melbourne si ripete anche sull'erba londinese: 5-7 7-5 6-3 6-4 in poco più di due ore di gioco il punteggio che condanna il veterano azzurro, che nelle ultime quattro edizioni era riuscito a raggiungere il terzo turno.

ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Bublik (Kaz) b. Fucsovic (Hun) 6-1 6-2 6-4 Tabilo (Chi) b. Djere (Srb) 7-6(6) 6-2 1-6 4-6 7-6(11) Lajovic (Srb) b. Carreno Busta (Esp, 16) 3-6 6-4 rit. Van Rijthoven (Ned) b. Delbonis (Arg) 7-6(7) 6-1 6-2