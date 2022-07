Parma 4 -Torino 0: Montilla fa volare il Parma Clima

Netto successo del Parma Clima che questa sera ha superato il Torino con il punteggio di 4 a 0 in una gara dominata dai lanci di Emailin Montilla. Il pitcher dominicano non ha lasciato scampo all'attacco ospite ed ha ottenuto undici strikeout in sei riprese dall'alto di una palla veloce da più di 90 miglia.

L'attacco del Parma Clima si è espresso appieno nel corso di un primo inning da sei valide e quattro punti nel quale ha messo subito in chiaro i rapporti di forza. Migliore nel box il ricevitore Mineo che ha messo a segno due doppi.

La cronaca

Prima dell'inizio della gara si è svolta la cerimonia di presentazione al pubblico della quindicesima Coppa dei Campioni, conquistata sul campo di Bonn a inizio giugno.

Il Presidente Luca Meli, il General Manager Massimo Fochi e il Direttore Sportivo Maurizio Renaud hanno presentato al pubblico presente i tecnici, i dirigenti e i giocatori che si sono resi protagonisti dell'impresa mentre il capitano Sebastiano Poma è entrato in campo con il prestigioso trofeo continentale.

E' poi iniziato l'incontro tra Parma Clima e Campidonico Torino con i campioni d'Europa che si sono schierati in campo con la stessa formazione della vittoriosa prova di mercoledì contro il Collecchio a causa delle assenze di Battioni, Talevi, Desimoni e Sebastiano Poma.

Il Torino è invece sceso in campo nella propria formazione migliore con l'ex Tommaso Giarola in seconda base, Valetti in terza, Pascoli interbase e Carrera in prima.

Sul monte di lancio si è sviluppato il previsto confronto tra il dominicano Montilla e il venezuelano Josè Rodriguez.

Il Parma Clima non ha atteso neppure un attimo per mettere in mostra il proprio potenziale offensivo ed ha realizzato quattro punti già al primo inning. I singoli di Koutsoyanopulos, Joseph, Astorri e Monello, uniti al doppio di Mineo e a un perfetto “push bunt” di Gonzalez, hanno messo in crisi la difesa ospite che è riuscita a contenere i danni grazie ai tre corridori lasciati in base dal Parma Clima e ad una spettacolare eliminazione a casa base di Joseph.

Dopo l'avvio shock Rodriguez ha avuto la capacità di riprendersi ed ha ottenuto tredici eliminazioni consecutive frenando l'attacco ducale fino al termine del quinto inning.

Dall'altra parte Montilla ha dimostrato di essere in serata di grande vena ed ha iniziato a mietere strikeout a ripetizione fin dalla prima ripresa: due al primo inning, uno al secondo, addirittura tre al terzo. Per vedere un giocatore torinese sulle basi è stato necessario attendere la quarta frazione di gioco, aperta da Giarola con un singolo al centro e proseguita con i quattro ball concessi a Catalano: la prima (e unica) situazione spinosa della partita è stata brillantemente risolta dalla difesa alle spalle di Montilla con un doppio gioco sull'asse Joseph-Gonzalez-Astorri e da una presa al volo di Koutsoyanopulos.

Il Torino ci ha riprovato al quinto. De Maria ha iniziato l'attacco con una base ball ma Montilla ha rimediato con tre strikeout consecutivi ai danni di Oldano, Marziale e Pascoli.

La strepitosa serata di Montilla (vincente, 6 rl, nessun pgl, 11 strikeout, 2 bvc, 2 bb) si è conclusa al termine del sesto inning con Carlos Contreras che si è incaricato di ottenere le ultime tre eliminazioni del match.

Domani alle 16 e alle 20.30 le altre due gare del weekend.