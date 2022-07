Gran premio Gran Bretagna: terribile incidente a Zhou e Albon. Entrambi in ospedale

Brutto incidente a pochi secondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. In occasione della prima curva, George Russell (Mercedes), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Alexander Albon (Williams) sono usciti di pista, facendo scattare la bandiera rossa. Tutti gli altri piloti sono tornati ai box in attesa del nuovo semaforo verde. L'auto di Zhou si è cappottata in maniera spaventosa.

Zhou e Albon trasferiti al centro medico

Guanyu Zhou e Alexander Albon sono stati trasferiti al centro medico dopo l’incidente alla partenza del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota dell’Alfa Romeo e quello della Williams hanno avuto la peggio nel pauroso scontro iniziale in curva 1, ma come riportato da Sky Sport sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito per accertamenti.

Sono coscienti

Sono coscienti e sono stati portati al centro medico del circuito di Silverstone il pilota dell’Alfa Romeo Zhou e quello della Williams Alexander Albon, rimasti coinvolti nell’incidente al via del gran premio come Russell e Tsunoda che stanno bene. Notizie rassicuranti, dunque. Intanto procedono le operazioni di ripulitura della pista. Il gran premio dovrebbe ripartire tra una ventina di minuti. Intanto la polizia si sta occupando anche di alcuni manifestanti entrati in pista.