Magico Sinner, a Wimbledon battuto anche il fenomeno Alcaraz in quattro set

Fantastico Jannik Sinner: a Wimbledon supera anche il terzo turno battendo in quattro set il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz. 6-1 6-4 6-7 (8-10) 6-3 i parziali a favore del bolzanino.

Ora sulla sua strada c'è lo spauracchio Djokovic, campione in carica.

"Carlos è un avversario molto difficile e una persona speciale. E’ bellissimo vincere un match del genere davanti a questo pubblico in un giorno speciale come i 100 anni del centrale di Wimbledon. Sono molto contento per come ho giocato e per come ho reagito mentalmente all’inizio del quarto set. Non mi aspettavo di andare così bene sull'erba. Ora vediamo come continua il torneo". Ha dichiarato Jannik Sinner dopo la vittoria su Carlos Alcaraz in quattro set che gli apre la strada dei quarti al torneo di Wimbledon.