Wimbledon: la tunisina Jabeur in finale, è prima nella storia

La prima volta di Ons Jabeur è a Wimbledon. La tennista che si dice «fiera di essere tunisina» e non ha paura delle critiche degli integralisti per la sua minigonna si qualifica alla finale del torneo più antico e prestigioso del mondo e ruba la scena dell’All England perfino a Rafa Nadal, le cui vicissitudini fisiche tengono col fiato sospeso tutti gli spettatori londinesi e i tifosi nel mondo. Il maiorchino ha una lesione muscolare all’addome, ma domani vuole essere in campo per provare a giocare la semifinale con Kyrgios, assicurano i media spagnoli.

In attesa di capire se anche questa volta Nadal sarà più forte del dolore, la certezza è che nel tabellone c'è una giocatrice di 27 anni nata in una piccola città vicino Monastir, Ksar Hellal, che si è rivelata più forte della tradizione. In semifinale ha battuto la tedesca Tatjana Maria in tre set (6-2 3-6 6-1) e un’ora e quaranta di gioco, guadagnandosi il diritto a tornare sul Centrale, sabato. Non prima di avere abbracciato la rivale-amica, «compagna di barbecue e modello di vita, con i suoi due figli e la capacità di competere così in alto».

Mai un torneo Slam aveva avuto una finalista di un paese arabo e africano. «Sono fiera di essere tunisina, e so che a casa in questo momento tutti i mi ei connazionali staranno impazzendo...Ma mi resta una partita ancora da giocare», il commento a caldo di Jabeur, direttamente dall’erba del centrale. Il suo rannking Wta (è numero 2 dietro la polacca Swiatek) la rende anche favorita per il titolo. In finale incontrerà la russa di passaporto kazako Elena Rybakyna, che ha superato in due set (6.3 6-3) la Halep. Un successo dell’'inarrestabile (OnsStoppablè, come l’anno ribattezzata i suoi tifosi) Jabeur sarebbe ancora più storico, e il coronamento di un percorso cominciato quando Ons scelse il tennis a discapito del calcio, che pure le piaceva praticare. Ora la allena il tunisino Issam Jalleli, già giocatore di Davis, e la segue il marito Karim Kamoun in veste di preparatore atletico: una coppia più forte anche degli attacchi degli estremisti che nel 2011, a cavallo della primavera araba e del cambio politico, la accusarano di non rispettare i dettami islamici vestendo in campo il gonnellino. Il padre, islamico, la difese: «I miei genitori hanno avuto un ruolo essenziale, e il loro supporto è importan te ancora oggi», ha poi raccontato. D’altra parte, la federtennis di Tunisi è guidata da anni da una donna, Saman Mouelhi, ben felice che sull'onda della Jabeur i circoli tennis siano raddoppiati, spuntando anche in zone poco sportivamente attive del paese. Il segreto di Jabeur, «ragazza gentile e determinata» come ricorda Mouelhi, è stato guardare avanti, non indietro, e migliorare torneo dopo torneo il suo tennis aggressivo e dinamico. D’altra parte, la vittoria del Roland Garros junior proprio nel 2011 avevano segnalato ai tecnici che si trattava di u na predestinata. Nel 2019 la svolta: arriva al terzo turno degli Us Open, ma capisce che può salire più in alto aumentando intensità di allenamenti e di gioco. Fino alla vittoria del torneo di Berlino, due settimane fa, e l’imbattibilità sull'erba nel 2022. «E' un sogno che corona un percorso di grande sacrificio - ha detto Jabeur - Ora però Tatjana dovrà offrirmi un altro barbecue, per tutte le corse che mi costretto a fare su questo campo..».

In realtà la partita non è stata quasi mai in forse. Primo break della tunisina per il 3 -1, poi di nuovo servizio strappata a Maria per il 6-3 finale. Un calo a inizio del secondo set è costato il break subito, ma dopo aver lasciato spazio con il 4-6 finale Jabeur ha dominato il set decisivo: partenza forte e 3 game a 0, poi altro break fino al 6-1 della vittoria. . Dominando, Jabeur ha preso ancora una volta il servizio avversario e ha vinto tranquillamente il set. Nel secondo set è Maria a fare il break per 3-1. Il tedesco ha segnato il primo set point sul 5-2 sul servizio di Jabeur, ma il tunisino è scappato costringendo Maria al servizio per il pareggio. Cosa ha fatto approfittando del 17 errore non forzato di Jabeur i n questo singolo round. Il set decisivo è a senso unico: Jabeur si porta subito in vantaggio per 3 -0 e, nel quarto game, tenendo duro, Maria offre all’avversaria un doppio break su uno smash che sembrava senza difficoltà ma che manda nel telone. Intanto, è suspence per la semifinale maschile di domani Nadal-Kyrgios. «Non credete a tutto quello

che leggete», la polemica innescata da Fabio Fognini, via social, sulla notizia che ieri Nadal avesse domato Fritz nonostante un infortunio. Ma una risonanza oggi ha individuato un 'bucò di 7 millimetri nei muscoli addominali. Eppure il maiorchino si è presentato sui campi di Wimbledon per allenarsi. Domani la decisione. (ANSA).