3-0 al Brasile, l'Italia donne vince la Nations League

La Nazionale italiana ha vinto la Nations League 2022 di pallavolo femminile. Nella finale odierna, ad Ankara, in Turchia, le azzurre guidate da Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile per 3-0. Questi i parziali: 25-23, 25-22, 25-22. Paola Egonu e compagne, campionesse d’Europa in carica, hanno "dominato" la Nazionale verdeoro e hanno conquistato il primo titolo della storia della pallavolo femminile italiana a livello di World Grand Prix e Volley Nations League. Il team azzurro iniziale di oggi era composto da Orro in palleggio ed Egonu in diagonale, Bosetti e Pietrini schiacciatrici, Danesi e Chirichella al centro, con De Gennaro libero (in panchina il capitano Sylla).