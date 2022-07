A un passo dal baratro Berrettini riemerge: è in semifinale con Thiem (11esima vittoria di fila)

Matteo Berrettini è approdato alle semifinali dello "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista romano, numero due del seeding e 15 del mondo, nei quarti di finale, si è imposto sullo spagnolo Pedro Martinez, 52 del ranking Atp e quinto favorito del tabellone, col punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-1.

Nel tie-break del secondo set l’azzurro era sotto 5-1 a due soli punti dalla sconfitta (servizio di Martinez) ma allo spagnolo è venuto il "braccino" mentre il campione che è in Berrettini è emerso al momento opportuno; poi Berrettini ha vinto sei punti consecutivi e, infine, ha dominato la terza frazione. Domani, in semifinale, Berrettini affronterà il "ritrovato" Dominic Thiem.

Per Berrettini è l'undicesima vittoria consecutiva dopo le 9 sull'erba (prima dello stop per Covid che gli ha fatto saltare Wimbledon) e le 2 sulla terra rossa svizzera



"Non ho giocato il mio miglior match. Ma è importante vincere anche questo genere di partite, ovvero quando non riesci a mettere in pratica il tuo miglior tennis. Domani vedrò di fare meglio. C'era molto vento oggi e non è stato facile". Così Matteo Berrettini, a fine partita, ai microfoni del campo centrale di Gstaad.