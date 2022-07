Milano-Cortina ha il suo primo sponsor, è Esselunga

E’ Esselunga il primo sponsor delle Olimpiadi di Milano-Cortina. L’azienda, 25mila dipendenti e 5,7 milioni di clienti fidelizzati dall’apertura nel 1957 del primo supermercato a Milano, ha sottoscritto un accordo in vista dei Giochi invernali del 2026 all’insegna della sostenibilità, tema centrale nell’Agenda Olimpica 2020 +5, avviando il «processo di consolidamento del nostro posizionamento commerciale di fronte al Sistema Paese», come lo definisce il ceo della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari, secondo il quale quello con Esselunga è «il primo di una serie di accordi di grande valore fondamentali per la realizzazione dei nostri Giochi».

A tre anni e mezzo dall’appuntamento con le Olimpiadi invernali, che tornano in Italia a settant'anni da Cortina e a vent'anni da Torino, per il presidente del comitato organizzatore e del Coni, Giovanni Malagò, «è motivo di grande orgoglio che Esselunga abbia scelto di camminare al nostro fianco in questa magnifica avventura, confermando il proprio legame con il mondo dello sport e con i valori di Milano-Cortina». Un modo per contribuire «a far conoscere l'eccellenza italiana nel mondo e celebrare i valori che lo sport rappresenta», sottolinea presidente esecutivo di Esselunga, Marina Caprotti.

Oltre che «un altro tassello al nostro impegno per i clienti e la comunità, pilastri della nostra strategia di sostenibilità», aggiunge Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer dell’azienda, che anche con la partnership con Milano-Cortina promuove «la sana e corretta alimentazione».

Il lavoro da fare è ancora tanto e l’intenzione della Fondazione Milano-Cortina 2026 è quella di «continuare in questa direzione - conclude Novari nel dare il benvenuto ad Esselunga - coscienti delle sfide che ci attendono nel prossimo futuro, ma anche consapevoli che quello di oggi è un ottimo punto di partenza».