Via libera alla panchina da 15 giocatori in Coppa Italia

La Lega Serie A ha confermato che in Coppa Italia ci potranno essere fino a 15 giocatori in panchina. Nelle scorse settimane l’Ifab ha approvato l'allargamento del numero di riserve, con la Figc che ieri ha deliberato la possibilità di concedere la modifica.

La Lega Serie A, così, ha comunicato la modifica all’interno del regolamento per la Coppa Italia: «Ogni società deve indicare nell’elenco nominativo da consegnare all’arbitro un massimo di 26 calciatori, dei quali undici iniziano la gara e i rimanenti sono designati quali riserve», si legge ora all’articolo 9.2.