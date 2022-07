Addio alla leggenda del basket Bill Russell, l'uomo più vincente in Nba (e di tutto lo sport americano) della storia. Aveva 88 anni

Addio a Bill Russell, la leggenda del basket. Per lui un dato: 11 i titoli Nba (più due da allenatore). Nessuno come lui: è stato l'atleta più vincente nella storia dello sport americano. Ha giocato in tutta la carriera come centro nei Boston Celtics degli anni '50-'60 (la cosiddetta "Era della Dinastia"). Gli undici titoli vinti sono arrivati in tredici stagioni tra il 1956 e il 1969 giocando 12 finali. L'unica sconfitta è arrivata nel 1958 contro i St. Louis Hawks: con la serie sul 2-2, Russell si è infortunato e ha saltato le ultime 2 gare, che Boston perse per un totale di 3 punti. Nel 1975 è stato inserito nella Basketball Hall of Fame in qualità di giocatore e nel 2021 come allenatore. Nel 1996 fu inserito nella lista dei 50 migliori giocatori del cinquantenario della NBA e in quella dei 75 per il 75° della Lega, quest'anno. Al 2021 detiene vari record tra cui quello di partite giocate alle finali e di rimbalzi totali ai playoff e alle finali, oltre che il maggior numero di campionati vinti in una lega nordamericana; il solo atleta ad aver pareggiato questo record è Henri Richard, stella dell'hockey su ghiaccio NHL con i Montreal Canadiens. Per tutti i suoi incredibili risultati, il premio di MVP delle Finals è stato intitolato a lui sin dal 2009. Nel 2011, l'ex presidente Barack Obama ha onorato Russell consegnandogli la Medal of Freedom.