Non c'è storia: il Parma Clima vince anche la gara 3 contro il Collecchio per 5-1

Terza vittoria del fine settimana per il Parma Clima che ieri sera ha superato il Collecchio con il risultato di 5 a 1. Protagonisti della serata Manuel Joseph, tre su tre con un fuoricampo, Riccardo Flisi e Stefano Desimoni, entrambi a due su tre con un doppio all'attivo. Sul monte di lancio si sono alternati Lugo, Diaz (vincente) e Habeck.

Mercoledì alle 20.30 l'ultima gara di recupero con il Bologna.

La cronaca

A distanza di quasi un mese si sono rivisti nelle file del Parma Clima Luis Lugo e Tommaso Battioni. Il pitcher italo-venezuelano si è visto affidare la prima palla dell'incontro mentre il giovane interno parmigiano è stato schierato in terza concedendo un turno di riposo a Leo Rodriguez. Mineo è stato schierato a difesa della prima base con Monello ricevitore e Sambucci designato. Agli esterni si sono schierati Koutsoyanopulos, Desimoni e Flisi.

Nel Collecchio a riposo Benetti e Alfieri con un'inedita linea di interni formata da Lori (prima base),

Coffrini (seconda), Calasso (terza) e Monzon (interbase). Sorrentino è stato schierato nel catcher box a ricevere i lanci di Edoardo Acerbi con Gamberini designato. Esterni Trolli, Mantovani e Pasotto.

La cerimonia del lancio della prima palla ha visto protagonista Alessandro Maestri, ritirato da poco tempo dopo aver giocato nelle leghe professionistiche americane e giapponesi.

Il match si è aperto con un profondo doppio a sinistra di Mantovani ma Lugo ha immediatamente reagito eliminando al piatto Monzon e Pasotto e cogliendo fuori base il leadoff collecchiese.

Il primo attacco dei padroni di casa si è concluso con una spettacolare eliminazione a casa base. Gonzalez ha ricevuto una base gratuita, è avanzato in seconda con un singolo di Joseph e in terza grazie ad una lunga volata di Mineo: a quel punto Joseph e Gonzalez hanno provato una doppia rubata che però è stata neutralizzata da un buon tiro di Monzon per Sorrentino.

L'azione di doppia rubata è invece riuscita al Collecchio al secondo inning. Gamberini, in base per ball, è arrivato in terza in seguito a un singolo di Calasso ed ha raggiunto casa base quando la panchina ospite ha messo in movimento entrambi i corridori.

Per la terza volta in tre partite gli ospiti si sono ritrovati in vantaggio e per la terza volta si sono fatti immediatamente raggiungere e superare. Il Parma Clima ha infatti messo due punti sul tabellone nella seconda parte della seconda ripresa grazie ai singoli di Monello (poi uscito per infortunio), Flisi e Desimoni, abile a spingere a punto i compagni con un singolo a destra.

Il test agonistico di Lugo è durato tre riprese nelle quali ha effettuato 39 lanci, ha concesso un punto, tre valide e una base ball e ha messo a segno tre eliminazioni al piatto. A partire dal quarto inning lo ha rilevato Josè Diaz, venezuelano di passaporto croato e recordman degli strikeout nel campionato 2021.

Il Parma Clima ha cercato a più riprese di incrementare il proprio vantaggio ma non è riuscito a trovare il guizzo vincente lasciando tre corridori sulle basi al terzo inning e due al quarto. A portare i compagni sul 3 a 1 ci ha pensato Manuel Joseph, autore al quinto inning di un fuoricampo a sinistra che ha scatenato l'entusiasmo dei giovani spettatori partecipanti alla trentacinquesima edizione del Torneo Due Torri.

I punti della sicurezza sono arrivati al sesto inning contro Dallaturca che ha rilevato un positivo Acerbi. Battioni ha beneficiato di un errore difensivo e Desimoni lo ha spinto a punto con un doppio a destra. Lo stesso Desimoni ha poi realizzato il 5 a 1 sfruttando un lancio pazzo e un altro errore degli ospiti.

L'ultimo inning difensivo ha visto protagonista sul monte Habeck che ha subito un singolo da Gamberini ma che poi ha rimediato con un doppio gioco e uno strikeout.