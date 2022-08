Tiger Woods ha detto di no alla Lega araba rinunciando a 800 milioni di dollari

Tiger Woods ha rifiutato di unirsi alla nuova Liv Golf nonostante un’offerta fra i 700 e gli 800 milioni di dollari. A rivelare il retroscena a "Fox News" è stato Greg Norman, Ceo della nuova ricca Lega finanziata dall’Arabia Saudita. "Questa offerta è stata fatta prima che io diventassi il Ceo", le parole di Norman, che però non si stupisce della cifra messa sul piatto per convincere Woods: "Tiger è uno che fa la differenza e si cerca di reclutare il meglio del meglio". L’ex numero uno, come anche Rory McIlroy, ha deciso di restare fedele al PGA Tour al contrario di altri colleghi che invece hanno aderito alla lega araba come Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau e più recentemente Henrik Stenson, rimosso qualche settimana fa dal ruolo di capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023.