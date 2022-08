Il parmigiano Sergio Bortolameotti campione d'Italia under 18 di arrampicata

Sergio Bortolameotti, della Parma Climbing asd, campione d'Italia under 18. Dopo un percorso di gare regionali in cui è sempre stato al primo posto, ha partecipato con altri della sua squadra ai Nazionali disputati nel Climbing Stadium di Arco, una mega struttura d'arrampicata, una delle piu grosse d'Italia. Una salita finale senza errori, perfetto in un'esecuzione a vista su un 8A+ che l'ha portato al top della via e al primo posto della classifica.

Gli altri 10 finalisti arrivati da tutta Italia non sono riusciti ad arrivare all'ultima presa della super struttura di 30 metri dello stadio, cadendo prima della fine della linea e di conseguenza lasciando solo a Sergio l'onore e la soddisfazione di arrivare al primo posto in Italia.