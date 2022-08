Parma Clima, pesante sconfitta con Bologna: 10-1

Pesante rovescio casalingo per il Parma Clima, nettamente sconfitto dal Bologna nella terza gara di intergirone. Gli ospiti si sono imposti con il risultato di 10 a 1 al termine di una partita dominata fin dal primo lancio. Nel Parma Clima serata da dimenticare per i lanciatori Diaz e Lugo e per un attacco che ha trovato la strada della valida solo nel finale. Nel Bologna solida prova del lanciatore Gouvea e serata di gloria per gli ex Paolini (4 su 5) e Deotto (3 su 4 con due doppi). Fuoricampo per il ricevitore Liberatore.

La cronaca

Il Parma Clima ha recuperato Sebastiano Poma per la panchina mentre per Monello sarà necessario attendere qualche giorno e la trasferta di Nettuno. Alex Diaz ha vinto il ballottaggio con Habeck e Lugo ed è stato schierato inizialmente sul mound in batteria con Mineo e con Astorri battitore designato. Tra gli esterni hanno trovato posto Desimoni, Koutsoyanopulos e Gonzalez con Talevi rientrato in Italia e schierato a difesa della seconda base. Il campo interno è stato completato da Sambucci, Joseph e Leo Rodriguez.

Il Bologna ha inizialmente rinunciato a Bertossi, Dreni, Agretti e al convalescente Fuzzi, ha utilizzato Lampe come designato ed ha presentato una linea di esterni formata da Grimaudo, Dobboletta e Deotto. Come previsto lo starting pitcher è stato Gouvea con Liberatore catcher, Martini in prima base, Paolini in seconda, Josephina in terza e Luis Gonzalez interbase.

Gli ospiti sono partiti a spron battuto ed hanno messo a segno cinque punti già nel primo attacco. Paolini ha aperto le danze con un doppio al centro, Josephina ha ricevuto quattro ball e poi sono arrivati tre singoli consecutivi di Luis Gonzalez, Martini e Lampe che hanno portato il parziale sul 2 a 0. Il terzo punto è stato prodotto da una volata di sacrificio di Dobboletta magistralmente difesa da Koutsoyanopulos, il quarto e il quinto da un doppio di Deotto.

La prova di Diaz non è durata neppure una ripresa: il pitcher croato è stato rilevato da Habeck che ha chiuso la ripresa con uno strikeout su Liberatore.

L'attacco del Bologna ha prodotto una segnatura anche al secondo inning. L'attacco ospite è stato aperto da due singoli a destra di Paolini e Josephina con il seconda base bolognese che ha completato il giro della basi in occasione di una battuta in doppio gioco di Luis Gonzalez.

Il primo attacco del Parma Clima si è arrestato davanti a un doppio gioco difensivo, il secondo di fronte alle eliminazioni di Sambucci e Talevi dopo un illusorio doppio di Mineo.

All'inizio della quarta frazione Lugo ha rilevato Habeck senza riuscire a cambiare l'inerzia del match. I primi battitori affrontati (Paolini, Josephina e Gonzalez) gli hanno rifilato tre singoli consecutivi, Martini ha ricevuto quattro ball e Lampe ha battuto a casa il punto dell'otto a zero con una volata di sacrificio.

Il largo vantaggio degli ospiti ha indotto la panchina dei campioni d'Europa a utilizzare anche i lanciatori italiani in vista della trasferta di Nettuno del prossimo weekend. La quinta ripresa è stata affidata ad Aldegheri, la sesta a Fabiani, la settima a Capellano.

Il punto della bandiera del Parma Clima è stato realizzato al sesto inning contro il rilievo Scafidi: Desimoni ha ottenuto un doppio in campo opposto ed è stato riportato a casa base da un singolo interno di Flisi. Ultima emozione il fuoricampo da due punti battuto al settimo inning da Liberatore.

Venerdì e sabato i ducali saranno impegnati nella trasferta di Nettuno.