Baseball: rara figurina con Honus Wagner venduta a 7,25 milioni di dollari

Battuto il record per una rara figurina da baseball. Si tratta della '1909-1911 Honus Wagner T-206' venduta a 7,25 milioni di dollari. Si tratta della più costosa in assoluto. La stessa era stata già venduta in precedenza, sempre battendo un record, a 6,6 milioni.

Johannes Peter 'Honus' Wagner (1874 - 1955) è stato un giocatore di baseball e allenatore statunitense. Era soprannominato 'The Flying Dutchman' (L'Olandese Volante) per la sua velocità. E’ stato uno dei più grandi giocatori di sempre nonchè uno dei primi cinque membri della Baseball Hall of Fame a essere introdotti nel 1936 in qualità di giocatore.

Ha giocato prima con i Louisville Colonels, poi con i Pittsburgh Pirates. La sua figurina originale del 1909 è considerata uno dei più preziosi e ricercati cimeli del collezionismo sportivo.