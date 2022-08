Il Parma Clima si riscatta subito in gara 3: 1 - 9 sul diamante del Nettuno

Immediato riscatto del Parma Clima che ha dominato il terzo incontro con il Nettuno concludendo il match con un nettissimo 9 a 1. I ducali hanno impresso il loro marchio sulla partita fin dal primo attacco, concluso con sei punti all'attivo. Habeck e Lugo hanno potuto lanciare in tutta tranquillità riscattando l'opaca prestazione di mercoledì scorso. Nel box di battuta hanno brillato le mazze di Koutsoyanopulos (3 su 4 con due doppi) e Gonzalez (2 su 3).

Giovedì prossimo l'ultima gara casalinga della Poule Scudetto contro il San Marino.

La cronaca

Sul monte di lancio si sono inizialmente confrontati l'ex Andrea Pizziconi e il franco-canadese Habeck. Il Nettuno ha presentato la stessa formazione che ha concluso la partita del pomeriggio con Taschini all'esterno sinistro e Colasante designato in previsione di un possibile utilizzo sul mound.

Nel Parma Clima il tecnico Guido Poma ha un po' rimescolato le carte promuovendo Desimoni al secondo posto nell'ordine di battuta con Gonzalez quinto. Rodriguez è stato sostituito da Battioni a difesa della terza base con la conferma di Astorri in prima.

Il Parma Clima ha colpito subito. Koutsoyanopulos ha beneficiato di un errore del terza base Novoa, Desimoni ha ricevuto quattro ball e Joseph ha prodotto il primo punto della serata con un singolo al centro. Una volata di Mineo ha permesso a Desimoni e Joseph di raggiungere la terza e la seconda base e Gonzalez ha battuto a casa il punto del 2 a 0 con un singolo a sinistra. Non è finita. Astorri ha ricevuto una base gratuita, Sebastiano Poma ha battuto una valida al centro, Talevi un singolo a sinistra, Koutsoyanopulos un'altra valida: quando l'attacco ospite è terminato il tabellone dello stadio Borghese segnava un netto 6 a 0 con cinque valide realizzate.

Habeck ha potuto iniziare il proprio lavoro con grande tranquillità, ha lanciato in scioltezza ed ha condotto i compagni fino al quinto inning concedendo il minimo sindacale alle mazze di casa. Al primo inning il mancino Liguori ha indovinato uno spiovente dietro la terza base ed è stato spinto fino a casa base da un doppio a sinistra di Novoa. Al terzo Sellaroli ha battuto un singolo, è avanzato in seconda sfruttando un lancio pazzo ma la sua corsa è stata fermata dalle eliminazioni di Liguori e Mercuri.

Dall'altra parte la partita di Pizziconi è durata una sola ripresa. All'inizio del secondo inning è stato sostituito da Moises Colasante che ha subito ottenuto tre prestigiose eliminazioni contro Joseph, Mineo e Astorri. La buona prova di Colasante, proprietario di un'ottima velocità, è proseguita anche al terzo inning, concluso con tre strikeout consecutivi su Poma, Talevi e Battioni.

Al quarto il Parma Clima ha ritrovato le giuste sensazioni offensive. Koutsoyanopulos ha iniziato l'attacco con un doppio al centro, Desimoni lo ha imitato con una battuta da due basi in campo opposto per il 7 a 1 ed ha messo sul tabellone l'ottava segnatura con un lancio pazzo e una battuta a destra di Joseph.

Dopo quattro riprese Habeck (vincente, un pgl, tre valide, una base ball, sei strikeout) ha lasciato la pedana di lancio a Luis Lugo che non ha incontrato difficoltà nel difendere il largo vantaggio, incrementato al sesto dal secondo doppio di Koutsoyanopulos e da un singolo di Rodriguez, subentrato a Joseph.