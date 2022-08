Il sogno di Zizou e il regalo di Federer: un match, una promessa mantenuta e un film targati Barilla - Video

Oggi (8 agosto) è il compleanno, il 41esimo, di Roger Federer. Anche lui soffierà sulle candeline, festeggerà e riceverà dei regali. Intanto, un regalo lo ha fatto, esaudendo un desiderio di lunga data, a Izyan Ahmad, per tutti Zizou. È il numero 1 negli Stati Uniti tra gli under 12. Cinque anni fa Zizou decise di non tenere più per sé il suo piccolo grande sogno: in una conferenza stampa allo US Open tra i giornalisti c’era anche lui grazie a un’iniziativa della USTA (U.S. Tennis Association). Il piccolo Zizou, calmo e sicuro di sé, rivolse al suo idolo Federer questa domanda: “Potresti giocare altri 8 o 9 anni così posso sfidarti quando sarò un professionista?”. Più imbarazzato del giovane intervistatore, Roger rispose che sarebbe tornato a giocare appositamente per incontrarlo su un campo da tennis e, incalzato da Zizou, assicurò che quella era una promessa. Grazie a Barilla e alla disponibilità del fuoriclasse svizzero, Izyan ha realizzato il suo sogno sfidando Re Roger a Zurigo. L’accoglienza riservata al ragazzo in Svizzera, la sua sorpresa per le attenzioni ricevute, l’incredulità nel veder arrivare Federer e infine gli scambi tra l’ex numero uno del mondo e il giovane talento sono alcuni dei passaggi del nuovo cortometraggio per Barilla. Quelli che più spingono ad immedesimarsi in Zizou. “The Promise” è il titolo del film che, secondo il Chief Marketing Officer di Barilla, Gianluca Di Tondo, rappresenta “un altro bellissimo esempio di cosa significhi per Barilla ‘Un Gesto d’Amore’”. Il fulcro attorno a cui ruota l’opera dell’azienda italiana sta infatti proprio nel tentativo di arricchire la quotidianità unendo le persone attraverso ìatti gratuiti, di affetto sincero e disinteressato. Non è la prima volta che Federer si rende protagonista di azioni così. Sempre in collaborazione con Barilla ha esaudito il sogno di due ragazze liguri diventate famose per aver provato a giocare a tennis sul tetto di un palazzo durante il lockdown e di una signora sarda che aveva “invitato” a cena lo svizzero attraverso un cartello messo in mostra durante una partita del 20 volte campione Slam a Madrid nel 2019.