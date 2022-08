Europei di ciclismo: vince Jakobsen, italiani beffati

Su un percorso completamente pianeggiante, in una giornata senza vento, non poteva essere composto che da tre grandi velocisti il podio del mondiale di ciclismo in linea su strada: oro all’olandese Fabio Jakobsen, argento al francese Arnaud Dèmare (come nel 2020) e bronzo al belga Tim Merlier. Nella volata sulla Odeonsplatz di Monaco di Baviera, Jakobsen - perfettamente lanciato, in particolare da Danny Van Poppel - ha annichilito gli avversari con uno scatto bruciante. Evidentemente l’aria del capoluogo bavarese porta fortuna agli olandesi. Sempre sulle sue strade, nel 1972, Hennie Kuiper vinceva l’oro olimpico.

Dopo una gara a fari spenti, il treno azzurro si era portato nelle prime posizioni al momento giusto, salvo poi lasciarsi beffare sul più bello. A 1.500 metri dal traguardo sembrava pronto per qualcosa di importante, con cinque uomini guidati da Filippo Ganna. Ma poi qualcosa non ha funzionato. Il gruppo si è disunito e quando Ganna e Matteo Trentin si sono fatti da parte Jacopo Guarnieri non è riuscito a dare continuità. Così Elia Viviani è rimasto da solo ad aprire la strada per Alberto Dainese, mentre Olanda, Francia e Belgio rimontavano a tutta velocità. Risultato: Viviani settimo e Dainese nono. E’ così finito il monopolio degli italiani, che vincevano questa gara dal 2018.