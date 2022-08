Poule Scudetto, Parma Clima battuto. Semifinale con Bologna

La rincorsa del Parma Clima al primo posto nel gruppo di semifinale si era infranta già ieri pomeriggio contro i lanci di Tiago Da Silva, il formidabile pitcher italo-brasiliano rientrato dal Messico per rinforzare il San Marino in vista della fase finale del campionato. E così, in anticipo ma confermato poi dalla vittoria anche in gara tre, San Marino si era imposto con il risultato di 4 a 1 ed ha meritatamente festeggiato la conquista matematica del primato nel girone ed il conseguente incrocio in semifinale con il Grosseto. Al Parma Clima toccherà invece una complicata semifinale contro il Bologna. Le prime due gare della serie si giocheranno giovedì 18 e venerdì 19 agosto al Falchi di Bologna mentre la terza, la quarta e l’eventuale quinta partita saranno disputate lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 allo stadio Cavalli di Parma.

’ultima sera della Poule Scudetto porta dunque in dote le rimonte del San Marino (da 0-8 a 9-8 con 9 punti al settimo contro Parma clima) e dell’Hort@ Godo (rimonta 5 punti al settimo e vince al nono con il fuoricampo di Piumatti), mentre lo Spirulina Becagli Grosseto vince per 1-0 in casa della UnipolSai Bologna. Con la brillante performance del partente Vicente Colasante, il Nettuno 1945 chiude la stagione con un successo sulla Camec Collecchio.