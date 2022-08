Oro per Minisini-Ruggiero nel duo misto. Bronzo di Cerruti e Ferro nel duo tecnico

Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22, hanno vinto la medaglia d’oro nel duo misto libero agli Europei di nuoto in corso a Roma. I due azzurri erano già campioni del mondo in carica e avevano già conquistato l’oro nel duo libero in questa rassegna continentale. I due romani delle Fiamme Oro hanno ottenuto il punteggio di 89.7333. Medaglia d’argento alla Spagna, con la coppia Emma Garcia e Pau Ribes Culla (84.7667); bronzo, invece, alla Slovacchia, con Jozek Solymosy e Silvia Solymosyova, con il punteggio di 77.0333.

Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno invece ottenuto la medaglia di bronzo nel duo tecnico agli Europei di nuoto a Roma. Le azzurre, con il punteggio di 90.3577, si sono piazzate alle spalle dell’Ucraina, che ha dominato grazie alle prestazioni delle gemelle Maryna e Vladyslavae Aleksiiva (92.8538) e alla coppa austriaca (91.9852) formata dalle gemelle Alexandri, Anna-Maria e Eirini-Marina, che si sono prese l'argento.