Serie B: Valente illude il Palermo, poi il Bari pareggia (1-1)

Finisce in parità l’anticipo della seconda giornata di Serie B tra Bari e Palermo. Ospiti in vantaggio al 37' con Valente, al minuto 68 Cheddira ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1. Nel finale i rosanero sono rimasti in dieci per l'espulsione di Marconi.

La classifica

P G V N P GF GS



Palermo 4 2 1 1 0 3 1

Reggina 3 1 1 0 0 3 1

Brescia 3 1 1 0 0 2 0

Cittadella 3 1 1 0 0 4 3

Ascoli 3 1 1 0 0 2 1

Genoa 3 1 1 0 0 2 1

Cosenza 3 1 1 0 0 1 0

Frosinone 3 1 1 0 0 1 0

Bari 2 2 0 2 0 3 3

Parma 1 1 0 1 0 2 2

Cagliari 1 1 0 1 0 1 1

Como 1 1 0 1 0 1 1

Pisa 0 1 0 0 1 3 4

Ternana 0 1 0 0 1 1 2

Venezia 0 1 0 0 1 1 2

Benevento 0 1 0 0 1 0 1

Modena 0 1 0 0 1 0 1

Spal 0 1 0 0 1 1 3

Perugia 0 1 0 0 1 0 2

Suedtirol 0 1 0 0 1 0 2

Le partite

Bari - Palermo 1-1

Sabato 20.45

Ascoli - Spal

Genoa - Benevento

Perugia - Parma

Gli altri match

Cagliari - Cittadella

Cosenza - Modena

Frosinone - Brescia

Pisa - Como

Südtirol - Venezia

Ternana - Reggina