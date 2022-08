12 Tv Parma e Radio Parma: un anno crociato tutto da vivere

Dopo due stagioni difficili, con la retrocessione in serie B e poi un campionato non certo all’altezza delle aspettative, l’arrivo di Fabio Pecchia sulla panchina del Parma e le prime uscite della sua squadra, fra amichevoli e gare ufficiali, stanno risvegliando l’entusiasmo dei tifosi gialloblù.

Diecimila i sostenitori che si sono presentati sugli spalti del Tardini per la prima di campionato contro il Bari, praticamente il doppio rispetto alla media della scorsa stagione e nonostante il match contro i pugliesi si disputasse nel week-end di Ferragosto. L’approccio dei giocatori crociati alle prime partite è stato decisamente incoraggiante e ben lontano da quanto visto nella scorsa stagione. Il calore dei tifosi può essere un’arma in più per la squadra di Pecchia.

Per seguire da vicino la stagione del Parma settimana dopo settimana e fino alla fine del campionato, ecco ai blocchi di partenza le due trasmissioni di prima serata dedicate al calcio e che rappresentano da anni il punto di forza della programmazione sportiva di «12 Tv Parma» : «Bar Sport», il lunedì alle 21, e «Calcio e Calcio» il giovedì alla stessa ora. E su «Radio Parma», da lunedì, torna anche «Palla in Tribuna».

«Bar Sport»

Da dopodomani, il lunedì riparte «Bar Sport». E’ l’ormai pluridecennale appuntamento con il calcio, il salotto sportivo d’approfondimento dei temi tattici proposti dalla partita del week-end e di tutti gli argomenti di rilievo che ruotano intorno al Parma Calcio. Nel segno della tradizione la trasmissione, condotta da Carlo Chiesa, manterrà il format originale con ospiti in studio che interagiranno sulle varie tematiche, e con i tifosi da casa pronti a partecipare alla discussione attraverso sms e whatsapp al 333-9200170. Come nella scorsa stagione del programma, uno spazio rilevante verrà riservato alla partecipazione di ospiti in videochiamata. «Avremo personaggi del giornalismo nazionale - spiega Caro Chiesa - ma anche ex giocatori sempre attenti alle vicende della formazione corciata. E poi dirigenti e allenatori che hanno fatto la storia del Parma e che si alterneranno per proporre un punto di vista autorevole sulla stagione della società di Krause». Ma non mancheranno le novità, a partire da uno studio rinnovato e dalla presenza fissa di Luca Romenghi, noto opinionista di «12 Tv Parma». «Ci sarà anche Eleonora Antonico - aggiunge Chiesa - che dopo il suo fortunato debutto a «Calcio e Calcio Estate» sarà nuovamente pronta a dar voce ai tifosi anche il lunedì sera». Un occhio di riguarda verrà poi riservato all’analisi delle presentazioni degli uomini di mister Pecchia atttaverso un’attenta lettura delle «pagelle crociate». Infine attenzione punata anche sul Parma femminile, alla sua prima stagione di serie A.

«Calcio e Calcio»

Da giovedì prossimo, sempre in diretta alle 21, riparte anche la stagione di «Calcio e Calcio», format che nella scorsa stagione ha fatto più volte registrare ascolti record. «Anche quest'anno la formula è la stessa con Francesca Mercadanti in conduzione e Luca Ampollini a dettare i tempi in trasmissione con spunti, provocazioni e, come sempre, qualche polemica» spiega Giuseppe Milano, anche quest'anno al timone della trasmissione. Con lui, come detto, Francesca Mercadanti che avrà il compito, fra gli altri, di interagire con i tifosi che vorranno intervenire da casa sempre via sms e whatsapp (anche in questo caso al numero 333-9200170). Al fianco di Luca Ampollini ci sarà il solito nutrito esercito di opinionisti e tifosi che si alterneranno in studio e in collegamento. In più Stefano Frigeri, che avrà il compito di confezionare in ogni puntata una «controcopertina» dei temi del momento.

E poi, fondamentale coma al solito, Luca Ferrari che quest'anno, oltre a veleggiare come sempre nel mondo del web crociato, regalerà durante la trasmissione «scoop» targati Parma dagli «inviati» gialloblù allo stadio e sui campi di allenamento. «Squadra che vince insomma non si cambia - conclude Giuseppe Milano - ma con tante novità che proporremo puntata dopo puntata a partire da giovedì prossimo e fino al termine della stagione». Da non dimenticare infine l’attenzione alla chiusura del mercato, fissata per giovedì primo settembre: tutte le notizie saranno commentate nella seconda puntata di «Calcio e Calcio».

«Palla in Tribuna»

Su «Radio Parma» torna anche quest’anno, da lunedì 22 agosto, l’ormai tradizionale appuntamento quotidiano con la trasmissione «Palla in Tribuna», in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 14 (dopo il giornale radio) alle 15. Si tratta di una finestra costante sul campionato e sulle vicende dei crociati, da seguire sulle frequenze della principale emittente cittadina, Fm 102 e 104, oppure in streaming, da qualsiasi parte del mondo (e infatti tanti sono gli «aficionados» che la seguono dall’estero), sul sito www.radioparma.it. Sito sul quale, subito dopo la fine di ogni puntata, questa sarà disponibile in podcast, in un archivio sempre più corposo. Durante la trasmissione interverranno giornalisti, opinionisti, personaggi del mondo del calcio e anche di altri sport, ai quali «Palla in Tribuna» aprirà spesso e volentieri i suoi microfoni. Un appuntamento quotidiano che servirà anche a «studiare» le squadre prossime avversarie dei crociati, attraverso collegamenti con addetti ai lavori e giornalisti che le seguono abitualmente. Anche a «Palla in Tribuna» è aperto il contatto con i radioascoltatori, i quali possono intervenire attraverso sms e whatsapp al 333-9200170, contribuendo a «fare» la trasmissione con spunti, domande e riflessioni. In più una finestra sempre aperta sui social network, al fine di allargare sempre più l’interazione tra i radioascoltatori e i conduttori che si alterneranno alla guida del programma, e cioè i giornalisti della redazione di «Radio Tv Parma».

«Tg Sport»

L’informazione sportiva, a cominciare dal calcio, resta ovviamente in primo piano al «Tg Sport», tutti i giorni nel telegiornale di 12 Tv Parma. Aggiornamenti puntuali dedicati al Parma in una stagione con pochi turni infrasettimanali, solo due: giovedì 8 dicembre e martedì 28 febbraio. Impegni dunque meno ravvicinati rispetto all’anno scorso, quando specialmente tra fine gennaio e inizio aprile si scese in campo ogni tre giorni o quasi, con diversi problemi legati a infortuni e indisponibilità. Un campionato che, per l’importanza delle piazze rappresentate (con cinque capoluoghi di regione: Genova, Cagliari, Bari, Palermo, Perugia e Venezia) e il livello dei partecipanti, si preannuncia appassionante e spettacolare: tutto da seguire minuto per minuto su «12 Tv Parma» e «Radio Parma».