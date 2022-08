Gp d'Austria: Bastianini in pole, poi Bagnaia e Miller

Enea Bastianini conquista la pole postion del Gran Premio d’Austria con il tempo di 1'28"772. Il pilota romagnolo ha preceduto le altre Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller. Seconda fila per Jorge Martin, Fabio Quartararo e Johan Zarco. Per Bastianini è la prima pole in MotoGp.

"Sono contentissimo perché è la mia prima pole in MotoGp, ha un valore aggiunto. Non è stato facile ma già nelle FP4 abbiamo fatto uno step in avanti rispetto a ieri. Ci siamo avvicinati ancora di più e siamo pronti per la gara. Sprint dal 2023? Non so se sarà una cosa buona per me perché di solito vengo fuori negli ultimi giri". Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Enea Bastianini, pilota riminese del Team Gresini, dopo la pole position ottenuta nel Gran Premio d’Austria di MotoGP.