Oro per Gregorio Paltrinieri e bronzo per Giulia Gabbrielleschi nella gara dei 5 km in acque libere

Il fuoriclasse azzurro Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuoto, svoltasi nel mare di Ostia. Al secondo posto l'altro azzurro Domenico Acerenza, 27enne potentino delle Fiamme Oro. La medaglia di bronzo della gara dei 5 km in acque libere degli Europei è stata conquistata dal francese Logan Fontaine.

Giulia Gabbrielleschi conquista la medaglia di bronzo nella 5 km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma, svoltasi oggi nel mare davanti alla spiaggia di Ostia.

L’azzurra chiude dietro all’olandese Sharon Van Rouwendaal, oro, e alla spagnola Maria De Valdes Alvarez, argento. Per l'Italia del nuoto il bronzo della 26enne pistoiese è la medaglia n.60 in questi Europei.