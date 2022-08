Sport in Italia: Parma, capitale del rugby, è 35a. Oltre alla palla ovale, bene nella pallavolo e nei bambini

Parma si conferma la capitale del rugby, mettendosi davanti ad autentiche roccaforti della palla ovale come Treviso, Rovigo, Padova e Piacenza. E' quanto emerge dalla classifica pubblicata da "Il Sole 24 Ore" dell’indagine curata da Pts che misura qualità e diffusione della pratica sportiva nelle 107 province italiane. Complessivamente, in tutti i 32 parametri, la nostra provincia si piazza al 35° posto. In testa ci sono Trento, Bolzano e Trieste. Per Parma un buon risultato anche nella voce "altri sport" (come baseball, hockey, pallanuoto o football americano) dove siamo terzi (dietro Vicenza e Genova, davanti a Lucca e Cagliari). Bene anche nel parametro "sport e bambini": terzi anche qui dietro Lecco e Monza-Brianza. Il confronto con le province vicine non è sconfortante: perdiamo il "derby" con Reggio Emilia, 26a e siamo nettamente dietro a Cremona (4a), ma siamo messi meglio di Piacenza (40a) e Mantova (53a). Nel successo di Trento, per fare capire il senso e lo scopo della graduatoria, pesano gli impianti, i grandi eventi organizzati ma anche il turismo "sportivo". Le province italiane vengono monitorate sulla base di 32 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l'economia e la realtà sociale.