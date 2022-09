Berrettini doma anche Murray: vola agli ottavi

Matteo Berrettini batte Andy Murray e vola agli ottavi di finale degli Us Open. Il romano conquista la seconda settimana dello Slam americano dopo una battaglia durata ben oltre tre ore. Vinti i primi due parziali 6-4 6-4 affidandosi al servizio, al dritto e alle smorzate, nel terzo set non ha sfruttato ben sette palle break finendo per subire uno straordinario Murray nel tie-break, dominato dallo scozzese. La partita a quel punto si è complicata per Berrettini, più rigido e meno mobile, ma l'azzurro (qui testa di serie numero 13) è stato bravo ad approfittare di un paio di errori dell'ex numero uno del mondo per chiudere 6-3.

Domenica Berrettini tornerà in campo negli ottavi contro lo spagnolo Davidovich Fokina, numero 39 Atp, che ha sconfitto 6-4 5-7 6-4 6-4 il qualificato colombiano Galan Riveros.

"Alla fine ero un po' stanco - ha spiegato Berrettini - abbiamo giocato quasi quattro ore, ma contro Murray è sempre una grande lotta. Potevo far meglio nel terzo set su alcune opportunità, ma lui è un campione. Mi era già successo in passato di non riuscire a sfruttare delle palle break, il mio allenatore mi dice sempre di imparare dagli errori: è stato un po' frustante perdere il tie-break del terzo, ma nel tennis bisogna liberare la mente e guardare avanti".