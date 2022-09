Grande Berrettini: batte Davidovich in 5 set e va ai quarti

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale dell’Us Open, battendo in cinque set lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, n.39 Atp, col punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2. Per l’accesso alla semifinale, il romano n.14 al mondo dovrà affrontare il norvegese Casper Ruud o il francese Corentin Moutet.