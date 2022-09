Misano; vince Ducati Bagnaia, quinto Quartararo

ROMA, 04 SET - Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gran Premio classe MotoGp di San Marino e della Riviera di Rimini. Sul circuito di Misano il pilota torinese ha preceduto la Ducati del team Gresini di Enea Bastianini e l’Aprilia di Maverick Vinales. Quinta la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo, preceduto anche dalla Ducati non ufficiale di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Sesta l’altra Aprilia di Aleix Espargaro.

«E' stato bellissimo, anche se è stata dura col grip all’inizio e alla fine con Enea abbiamo fatto dei tempi incredibili». Francesco Bagnaia festeggia la sua vittoria a Misano che lo rimette in pIena corsa per il Mondiale della MotoGp. «Ho avuto qualche difficoltà in trazione - ammette il torinese della Ducati - ma con il diminuire della benzina è migliorata la sensazione con le gomme. Sono molto felice di questa vittoria partendo dalla quinta posizione».