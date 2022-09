Il Milan, in 10 per tutta la ripresa, batte la Sampdoria a Marassi 2-1

Il Milan passa a Marassi, dove vince per 2-1 contro la Sampdoria. Passato in vantaggio al 6' con Messias, il Milan di Pioli è stato raggiunto sul pareggio nella ripresa dalla rete di Djuricic al 57' ma a mettere le cose a posto ci ha pensato Giroud al 67' su rigore. Da segnalare l'espulsione di Leao per doppia ammonizione che ha costretto i rossoneri a giocare in dieci per tutta la ripresa.