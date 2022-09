Monza, pole position di Leclerc. Festa Ferrari

Con uno straordinario giro in 1"20"161 Charles Leclerc ha ottenuto con la sua Ferrari la pole position nel Gp di Monza. Dietro a lui Max Verstappen e Carlos Sainz.

Ma domani in griglia l'ordine dietro al monegasco sarà rivoluzionato per i 9 arretramenti dovuti a sostituzioni di alcune parti, per cui a fianco di Leclerc in prima fila ci sarà Russell con la Mercedes, al terzo posto la Mclaren di Lando Norris e quarto Verstappen su Red Bull. Quinto Ricciardo con l'altra Mclaren. In fondo allo schieramento Hamilton e Sainz.

Grande festa rossa a Monza per la Ferrari che ritrova la pole position. E' la pole numero 17 per Leclerc (come Ixkx e lo stesso Verstappen).