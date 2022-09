US Open: Alcarez batte Tiafoe e va in finale contro Ruud

Carlos Alcaraz ha sconfitto Frances Tiafoe in un’epica semifinale degli US Open, in finale affronterà Ruud.

Il 19enne spagnolo ha trionfato 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 diventando il più giovane finalista del Grande Slam maschile da quando Rafael Nadal ha conquistato il primo dei suoi 22 Slam agli Open di Francia del 2005.