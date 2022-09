Un rigore in pieno recupero salva la Juventus: 2-2 con la Salernitana

La Juventus evita la figuraccia contro la Salernitana grazie ad un rigore trasformato da Bonucci al 93'.

La Salernitana è passata in vantaggio nel primo tempo con l'ex crociato Candreva ed ha poi raddoppiato con Piatek su rigore al 50' ma Bremer in apertura di ripresa ha accorciato le distanze. In pieno recupero il rigore trasformato da Bonucci poi la rete di Milik al 95' annullata per fuorigioco di Bonucci.