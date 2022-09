Gol annullato alla Juve "le immagini chiarifcatrici non potevano essere usate dal var (e dagli arbitri)"

Le immagini che riprendono Candreva vicino alla bandierina del calcio d’angolo e oltre la linea di Bonucci, al quale è stato poi fischiato il fuorigioco che ha portato all’annullamento del 3-2 della Juventus sulla Salernitana, vengono da una «telecamera non a disposizione del Var e pertanto non fruibile dagli arbitri». All’indomani del caos finale di Juve-Salernitana, lo precisa l’Aia in una nota nella quale si dice convinta «di aver fatto chiarezza sull'episodio».